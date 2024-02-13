Путин обсудил с членами Совбеза вопросы по линии Минобороны и МИД РФ
Москва, 13 февраля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности текущую информацию по линии Министерства обороны и МИД России, а также заслушал министра юстиции Константина Чуйченко. Оперативное совещание прошло в режиме видеоконференции 13 февраля.
«У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам — и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел. Но первый вопрос для обсуждения — по линии Министерства юстиции», — сказал глава государства, передав слово главе Минюста Чуйченко.
Как передавало ИА Регнум, 9 февраля Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности о мерах противодействия паводкам и природным пожарам.
Глава государства, отметил, что «отменить» эти стихийные бедствия не получится, но нельзя их оставлять без внимания.
Перед этим, 19 января, глава государства обсудил с Совбезом внешнюю политику России. Тогда с докладом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.