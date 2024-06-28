Проект нового КоАП проходит процедуру согласования, сообщил Чуйченко
Глава Минюста Чуйченко: проект нового КоАП проходит процедуру согласования
Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) проходит процедуру межведомственного согласования. Об этом 28 июня сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.
Он отметил, что Минюст разработал проекты КоАП и процессуального КоАП.
«Сейчас они проходят все необходимые процедуры межведомственного согласования. Это достаточно трудоёмкий и длительный процесс», — рассказал министр.
По его словам, законопроекты затрагивают сферы деятельности большого числа госорганов, а при определении оптимального размера штрафов не всегда удаётся прийти к общему мнению. При этом ряд новелл уже нашли отражение в действующем законодательстве.
Чуйченко добавил, что Минюст разрабатывает проект концепции, предусматривающий расширение оснований для наказаний, не связанных с лишением свободы. В связи с этим министерство вышло с инициативой подготовки законопроекта, который вводит более чем 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ в качестве основного.
Как передавало ИА Регнум, 1 января статс-секретарь — замминистра юстиции России Андрей Логинов заявил, что Минюст представит правительству новый КоАП в 2024 году. По его словам, новый кодекс почти готов. Разработка изменений к нему ведётся с 2019 года.
Ранее в Минюсте сообщали, что предлагаемые изменения позволят обеспечить надлежащий уровень защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также снизить административную нагрузку на бизнес.