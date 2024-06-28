Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) проходит процедуру межведомственного согласования. Об этом 28 июня сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.

Марат Абулхатин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Министр юстиции РФ Константин Чуйченко

Он отметил, что Минюст разработал проекты КоАП и процессуального КоАП.

«Сейчас они проходят все необходимые процедуры межведомственного согласования. Это достаточно трудоёмкий и длительный процесс», — рассказал министр.

По его словам, законопроекты затрагивают сферы деятельности большого числа госорганов, а при определении оптимального размера штрафов не всегда удаётся прийти к общему мнению. При этом ряд новелл уже нашли отражение в действующем законодательстве.

Чуйченко добавил, что Минюст разрабатывает проект концепции, предусматривающий расширение оснований для наказаний, не связанных с лишением свободы. В связи с этим министерство вышло с инициативой подготовки законопроекта, который вводит более чем 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ в качестве основного.

Как передавало ИА Регнум, 1 января статс-секретарь — замминистра юстиции России Андрей Логинов заявил, что Минюст представит правительству новый КоАП в 2024 году. По его словам, новый кодекс почти готов. Разработка изменений к нему ведётся с 2019 года.

Ранее в Минюсте сообщали, что предлагаемые изменения позволят обеспечить надлежащий уровень защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также снизить административную нагрузку на бизнес.