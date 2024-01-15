Материалы с тегом «ФСО»
Путин увеличил количество сотрудников центрального аппарата ФСО
Президент России Владимир Путин увеличил количество сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) до 775 человек в 2024 году и до 785 человек в 2025 году. Соответствующий указ главы государства опубликован 15 января на официальном интернет-портале правовой информации...
15 января 2024
Путин обсудит с членами Госсовета повышение престижа педагогов
Президент РФ Владимир Путин распорядился провести 27 декабря заседание Государственного совета, посвящённое повышению роли и престижа педагога и наставника. Текст распоряжения опубликован на сайте правовой информации. В документе говорится, что мероприятие состоится в Большом кремлёвском дворце...
21 декабря 2023
МВД утвердило порядок подавления и уничтожения БПЛА сотрудниками ведомства
В России утвердили порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также определили круг лиц, уполномоченных на это. Соответствующий приказ издало Министерство внутренних дел страны. В документе ведомства, на который ссылается ТАСС, указано...
15 декабря 2023
ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1–3 ноября
Федеральная служба охраны (ФСО) проведёт с 1 по 3 ноября ежегодные учения на охраняемых объектах, сообщили 31 октября в ведомстве. «Во время учений возможно использование бронетехники», — отметили в ФСО. Основные этапы пройдут у зданий администрации президента, правительства и парламента. Ежегодные...
31 октября 2023