Москва, 21 декабря, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести 27 декабря заседание Государственного совета, посвящённое повышению роли и престижа педагога и наставника. Текст распоряжения опубликовано на сайте правовой информации.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

В документе говорится, что мероприятие состоится в Большом кремлёвском дворце. Организация и проведение мероприятия, включая подготовку стенограмм, издание и рассылку материалов, поручено обеспечить Администрации президента РФ и ФСО Администрации президента РФ.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля Владимир Путин поручил Минкультуры вместе с Минпросвещения России подготовить предложения по повышению престижа профессии педагога через создание фильмов и социальной рекламы. Он также поручил министру просвещения РФ Сергею Кравцову организовать региональные телевизионные проекты в рамках федерального конкурса «Классная тема!», посвящённого повышению престижа педагогических профессий.

Позже, 5 октября, в видеообращении по случаю Дня учителя Путин заявил, что российские власти будут расширять меры поддержки учителей, а также строить и ремонтировать школы для создания более комфортных условий работы для педагогов. Российский лидер отметил, что в стране последовательно создается современная образовательная среда для учеников и педагогов. Кроме того, обновляются учебники и образовательные программы, в чём участвуют сами учителя.