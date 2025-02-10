Москва, 10 февраля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлёвской стены закроют на два месяца для проведения профилактических работ, сообщила 10 февраля пресс-служба ФСО.

Максим Блинов/РИА Новости

«В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — сказано в сообщении.

Плановые профилактические работы в Мавзолее проводятся в среднем раз в два года. Их проводили, в частности, в 2017, 2019, 2022 и 2023 годах.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил против захоронения Ленина. Время для этого пока не пришло, сказал он.

Ленин умер 21 января 1924 года. Четыре дня спустя президиум ЦИК СССР постановил сохранить гроб с его телом «в склепе, сделав последний доступным для посещения».

В январе 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на выпад в адрес Ленина со стороны бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё опубликовала график работы Мавзолея. Захарова напомнила, что Ниинистё не раз использовал в своих речах фейковые «цитаты» Ленина. С какой целью финский политик «тревожит дух Ильича», неясно, возможно, он делает это «из чувства благодарности» Ленину за независимость, предоставленную Финляндии в конце 1917 года, отметила Захарова.