Москва, 15 декабря, 2023, 09:02 — ИА Регнум. В России утвердили порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также определи круг лиц, уполномоченных на это. Соответствующий приказ издало Министерство внутренних дел страны.

В документе ведомства, на который ссылается ТАСС, указано, что дроны будут подавлять или уничтожать в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников ОВД, в том числе в местах проведения массовых мероприятий. Согласно правилам, сбить беспилотник можно путём подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения.

Также отмечено, что решение о подавлении или уничтожении БПЛА могут принимать министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, а также главы территориальных органов и их заместители.

«При принятии решения о пресечении функционирования беспилотного аппарата уполномоченное должностное лицо, исходя из складывающейся обстановки, обязано оценить возможные риски от результатов пресечения его функционирования», — говорится в приказе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве сотрудников силовых ведомств, МЧС и частных охранных предприятий пресекать движение беспилотников. Ранее у силовиков было право противостоять дронам только в воздухе, теперь закон расширил их полномочия. Сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП получили право пресекать движение всех беспилотных аппаратов, включая надводные и подводные.

В законе, которой президент России Владимир Путин подписал в августе, указано, что частные охранники смогут пресекать функционирование дронов в отношении охраняемого объекта, к которому установлены требования по антитеррористической защищённости. Правом пресечения движения дронов также наделили Государственную фельдъегерскую службу для защиты жизни и здоровья сотрудников, отражения нападения, угрожающего сохранности доставляемой корреспонденции.