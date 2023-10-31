Москва, 31 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Федеральная служба охраны (ФСО) проведёт с 1 по 3 ноября ежегодные учения на охраняемых объектах, сообщили 31 октября в ведомстве.

Максим Блинов/РИА Новости

«Во время учений возможно использование бронетехники», — отметили в ФСО.

Основные этапы пройдут у зданий администрации президента, правительства и парламента. Ежегодные тактико-специальные учения проведут во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб.

При этом в ведомстве уточнили, что во время учений не планируется вводить какие-либо ограничения для жителей Москвы.

В России с 1 января увеличили штатную численность Федеральной службы охраны с 725 до 760 человек. Также с 1 января 2024 года количество сотрудников МЧС увеличится на 4 тысячи человек и составит 307 101.