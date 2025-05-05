Ново-Огарево, Московская область, 5 мая, 2025, 17:30 — ИА Регнум. В подмосковном Ново-Огарёво задержали 30-летнюю гражданку США, уроженку Техаса Алексу Рэй Исаак, сообщил 5 мая Telegram-канал Baza со ссылкой на информированный источник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По этим данным, женщина не смогла объяснить сотрудникам ФСО, зачем она приехала в Ново-Огарёво. Русским языком она не владеет. ФСО передала задержанную полиции.

Женщина часто бывает в России и в этот раз приехала по туристической визе, сказано в сообщении. С сентября 2024 года она была зарегистрирована в гостинице в Красногорске, которую покинула 31 декабря, поскольку отель закрылся на новогодние праздники.

Как передавало ИА Регнум, в январе в ФСБ сообщили, что житель Севастополя был арестован по обвинению в передаче украинской разведке данных о противовоздушной обороне и подразделениях Черноморского флота. В контакт с киевскими спецслужбами подозреваемый вступил по собственной инициативе.

Также в январе в Херсонской области арестовали гражданку России, передававшую на Украину данные о российской армии. Помогать Киеву россиянка начала в апреле 2023 года. Она собирала и передавала через куратора данные о местах дислокации российских военных на территории региона.