Москва, 12 мая, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру на пост директора Федеральной службы охраны РФ (ФСО). Предложено назначить Дмитрия Кочнева. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

РИА Новости

60-летний генерал Дмитрий Кочнев — один из ключевых представителей силовых структур.

«Для проведения консультаций предложен на должность директора Федеральной службы охраны — Кочнев Дмитрий Викторович», — говорится в сообщении.

Кочнев возглавляет ФСО с 2016 года.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 12 мая предложил Совету Федерации переназначить глав нескольких силовых и других министерств.

Сергей Шойгу станет секретарём Совбеза, о новой должности бывшего секретаря Николая Патрушева будет объявлено позднее, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму предложения по новому составу правительства России. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.