Президент Путин предложил Кочнева на должность директора ФСО
Путин предложил назначить Кочнева на пост директора федеральной службы охраны РФ
Москва, 12 мая, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру на пост директора Федеральной службы охраны РФ (ФСО). Предложено назначить Дмитрия Кочнева. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
60-летний генерал Дмитрий Кочнев — один из ключевых представителей силовых структур.
«Для проведения консультаций предложен на должность директора Федеральной службы охраны — Кочнев Дмитрий Викторович», — говорится в сообщении.
Кочнев возглавляет ФСО с 2016 года.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 12 мая предложил Совету Федерации переназначить глав нескольких силовых и других министерств.
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