Москва, 15 января, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин увеличил количество сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) до 775 человек в 2024 году и до 785 человек в 2025 году. Соответствующий указ главы государства опубликован 15 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Duma.gov.ru

«Установить предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации: с 1 января 2024 года — в количестве 775 единиц; с 1 января 2025 года — в количестве 785 единиц», — сказано в документе.

Сейчас штатная численность ФСО составляет 760 человек. В их задачи входит обеспечение безопасности руководства страны, защита охраняемых объектов, работа специальной связи и многое другое.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии. Согласно документу, штатная численность Вооружённых сил России устанавливается в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе, признанном новым документом утратившим силу, показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

В Минобороны России уточняли, что увеличение численности российских Вооружённых сил пройдёт поэтапно за счёт россиян, изъявивших желание проходить службу в армии по контракту.