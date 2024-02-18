Материалы с тегом «Фехтование»
Олимпийская чемпионка Великая прокомментировала побег фехтовальщиков в США
Уехавшие в США российские фехтовальщики Виолетта и Сергей Бида вправе самостоятельно распоряжаться своей жизнью, заявила 18 февраля двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая. «Это их жизнь абсолютно, это их право. Я дома сижу», — сказала Великая «РИА Новости». Как передавало ИА Регнум, в конце...
18 февраля 2024
Стыдно, что сбежавшие в США фехтовальщики были в сборной, заявил Поздняков
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ему стыдно за то, что бежавший в США фехтовальщик Сергей Бида находился в составе сборной России. Ранее издание USA Today написало, что Бида намерен получить гражданство США и выступать за американскую сборную на Олимпиаде...
17 января 2024
Вяльбе назвала сбежавших в США российских фехтовальщиков предателями
Решение российских фехтовальщиков Сергея Биды и Константина Лоханова сбежать в США позорно, предателей нигде не любят, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. «Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это всё не надолго», — цитирует её «РИА...
17 января 2024
Мать объявленного в розыск заявила о его увольнении из Росгвардии
Объявленных в розыск в России шпажиста Сергея Биду и его супругу Виолетту в конце 2023 года уволили из Росгвардии. Об этом 12 января заявила мать фехтовальщика Елена Гришина, являющаяся двукратным призером чемпионата мира по фехтованию. «Самое главное, что они не являются сотрудниками Росгвардии...
12 января 2024
Объявленный в розыск шпажист Бида хочет выступать на ОИ за сборную США
Объявленный Министерством внутренних дел России в розыск шпажист Сергей Бида, являющийся серебряным призёром Олимпиады в Токио, хочет получить американское гражданство и выступить за сборную США на Олимпийских играх (ОИ) в Париже. Об этом 10 января сообщило издание USA Today. Отмечается, что Биду...
12 января 2024
Мать фехтовальщика Биды заявила о его попытках уволиться из Росгвардии
Мать российского фехтовальщика Сергея Биды, объявленного МВД в розыск, Елена Гришина рассказала о наличии у сына разрешения на выезд из России и отказе в увольнении из Росгвардии. Ранее у МВД появились вопросы к фехтовальщику из-за того, что он заявился на соревнования в США, оставаясь при этом...
28 декабря 2023
Шпажистам Бида грозит до 10 лет заключения за самовольное оставление части
Российским шпажистам Сергею и Виолетте Бида грозит от пяти до 10 лет за самовольное оставление части или места службы, рассказал 27 декабря информированный источник. «В отношении Сергея и Виолетты Бида расследуется уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или места службы», — привело...
27 декабря 2023
FIE не стала приостанавливать членство Федерации фехтования России
Международная федерация фехтования (FIE) не стала приостанавливать членство Федерации фехтования России (ФФР) в организации. Об этом 25 ноября сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов. «Украинская федерация вынесла предложение отстранить федерации фехтования России и Белоруссии, но конгресс FIE это...
25 ноября 2023
Украинская саблистка Харлан могла завершить карьеру из-за скандала на ЧМ
Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, что всерьёз задумывалась о завершении карьеры после скандала на чемпионате мира по фехтованию 2023 года в Милане. Об этом она заявила в интервью британской газете The Guardian. «Я думала, что это всё ― именно так закончится моя карьера. Я приняла это...
18 сентября 2023
Российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпиаду
Российские фехтовальщики не могут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже, заявил на заседании коллегии Минспорта председатель Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов. Об этом сообщил 6 сентября ТАСС. «Мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во-первых, прошло полгода отбора...
6 сентября 2023
Украина пожаловалась в МОК на бездействие после скандала с саблисткой
Федерация фехтования Украины направила жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан. Об этом сообщила пресс-служба украинской Федерации фехтования. В заявлении указано, что 25 августа...
1 сентября 2023
Киев потребовал пожизненной дисквалификации российской саблистки Смирновой
На Украине потребовали пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову после ситуации с рукопожатием на чемпионате мира в Милане. Об этом 10 августа сообщил в своём Telegram-канале украинский олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк. По его словам, Верховная рада одобрила проект...
10 августа 2023
Украина потребовала отставки наказавшего фехтовальщицу Харлан судьи
На Украине требуют от технического арбитра Дитера Ламмера, который принимал решение на чемпионате мира в Милане о дисквалификации фехтовальщицы Ольги Харлан, отказавшейся после поединка пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой. Об этом заявил президент Федерации фехтования Украины Михаил...
7 августа 2023
Украина потребовала от МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины 3 августа принял проект обращения парламента страны к Международному олимпийскому комитету и ряду других организаций с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку украинской...
3 августа 2023
Украинская саблистка прокомментировала инцидент с российской спортсменкой
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан обвинила российскую спортсменку Анну Смирнову в провокации с рукопожатием после встречи на чемпионате мира по фехтованию в Милане. «Я говорила в интервью, что не буду подавать руки. О рукопожатии нет даже речи. Поэтому, мне кажется, они увидели это и хотели...
1 августа 2023
Медведев о спортивных нарушениях: раньше за это четвертовали
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая вопреки правилам не пожала руку российской сопернице Анне Смирновой, напомнив, что правила нарушать нельзя. Медведев в своём Telegram-канале рассуждает, как нужно вести...
31 июля 2023
FIE намерена изменить регламент в части рукопожатий после поединка
Международная федерация фехтования (FIE) намерена изменить регламент проведения соревнований в части рукопожатий по окончании поединков после инцидента с украинской саблисткой Ольгой Харлан, сообщила итальянская газета La Repubblica. «Традиционное рукопожатие в конце поединка будет заменено...
29 июля 2023
Захарова обвинила в хамстве отказавшую в рукопожатии украинскую саблистку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ украинской фехтовальщицы Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой наглым нарушением регламента. Как она отметила 28 июля, легализация подобного поведения ставит под угрозу всю работу системы мирового спорта. «Президент...
28 июля 2023
Поздняков заявил, что МОК начал действовать в интересах украинцев
Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) начало действовать в интересах спортсменов с Украины. Об этом 28 июля написал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram-канале, комментируя заявление главы МОК Томаса Баха об отказе украинской фехтовальщицы Ольги...
28 июля 2023
Пригрозившую россиянке саблей украинскую фехтовальщицу отстранят на 60 дней
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая ранее вместо рукопожатия пригрозила саблей россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане, получила чёрную карту. Спортсменку дисквалифицируют на срок до двух месяцев. Об этом 27 июля рассказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар...
27 июля 2023