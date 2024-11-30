Ташкент, 30 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Российский предприниматель, миллиардер Алишер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования (FIE). Выборы прошли 30 ноября в Ташкенте.

Андрей Епихин/ТАСС

Усманов получил 120 голосов. Также на эту должность претендовал президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, получивший только 26 голосов.

«Я рад, конечно», — сообщил Усманов в интервью ТАСС, комментируя итоги голосованя.

Он отметил, что люди, которые предложили ему снова возглавить FIE, составляют практически 80% её участников. При этом треть тех, кто проголосовал за его кандидатуру, это граждане стран, которые вводили против него санкции.

Усманов отметил, что будет действовать в правовом поле и при этом отдавать все силы на то, чтобы российский спорт процветал. Он отметил, что школа фехтования Советского Союза, России, Узбекистана и других республик воспитывали настоящих чемпионов.

Как сообщало ИА Регнум, возглавлял FIE с 2008 года. Совет Европейского союза 28 февраля 2022 года ввёл против него санкции с формулировкой за «действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины». В санкционные списки его также включили США, Великобритания, Япония.

В начале марта 2022 года Усманов добровольно отказался от кресла президента FIE.

Усманов в августе 2024 года назвал санкции против российского бизнеса колоссальной ошибкой Запада. Те, кто хотел навредить России санкциями, гораздо больше навредили странам Европы, добавил он.