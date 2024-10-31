Москва, 31 октября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Автомобиль чемпионки Олимпийских игр по фехтованию Яны Егорян разбили бутылками во время её визита к стоматологу.

РИА Новости/Александр Вильф

Как рассказала спортсменка, она в течение часа находилась в стоматологическом кабинете, куда приехала на своей машине.

«Когда вернулась, обнаружила, что моя и соседняя машины разбиты бутылками алкоголя, которые, скорее всего, выкидывали из окна близстоящего дома», — привёл её слова портал Sport24.

Олимпийская чемпионка уточнила, что непонятно, кто бросал бутылки в автомобиль, так как рядом находится 25-этажный жилой дом.

Егорян отметила, что сразу написала заявление в полицию, и добавила, что постарается починить автомобиль максимально быстро, хотя это будет непросто, так как у неё сейчас идёт турнир и нужно заниматься многими вопросами.

Как сообщало ИА Регнум, в августе мужчина разбил молотком стёкла нескольких автомобилей во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы на улице Яблочкова. После этого он сбежал с места своей хулиганской выходки, нервно осматриваясь по сторонам. Позднее в правоохранительных органах уточнили, что повредивший машины мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.