Берлин, 25 октября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Немецкий телеканал ARD, выпустивший репортаж о якобы созданной бизнесменом Алишером Усмановым коррупционной системе в международном фехтовании, признал эти сведения недостоверными. Об этом сообщил представитель российского бизнесмена.

Сергей Гунеев/РИА Новости Алишер Усманов

Репортаж о «расследовании» журналиста Хайо Зеппельта, обвинившего Усманова в организации «системы подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE), 4 августа вышел в эфире ARD, а также был опубликован интернет-изданием Westdeutscher Rundfunk (WDR). Земельный суд Гамбурга 25 сентября запретил заявления Зеппельта как бездоказательные и недопустимые, а также нарушающие личные права.

Входящий в группу ARD вещатель WDR признал этот запрет, отказавшись от права на апелляцию, пояснил представитель Усманова в беседе с ТАСС.

«ARD не стал защищать себя в ходе разбирательства в Земельном суде Гамбурга, несмотря на то, что суд разрешил ему слушания. Теперь канал признал судебный запрет», — добавил адвокат бизнесмена Йоахим Штайнхефель.

Телеканал принял верное решение с учётом того, что фактической основы для обвинений в адрес Усманова нет, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, обвинения Зеппельта, известного антидопинговыми расследованиями, в адрес Усманова содержались в двух статьях и видеорепортаже о фехтовании на Олимпийских играх в Париже, опубликованных ARD и WDR. И бизнесмен, и FIE их опровергли.

В октябре Усманов, одержавший юридическую победу над ARD, подал в прокуратуру Кёльна заявление в отношении Зеппельта, обвинив того в распространении клеветы. Ранее германское издание Sport1.de и австрийская газета Krone. at убрали из материалов об Усманове сведения, опубликованные ARD.

Усманов руководил FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно отказался от полномочий президента организации.