Лозанна, Швейцария, 10 марта, 2025, 17:34 — ИА Регнум. Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских юниоров к командному участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте спортивной организации.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Нейтральные команды, состоящие из спортсменов, получивших соответствующий статус от исполнительного комитета FIE, будут допущены к участию в командных соревнованиях FIE среди юниоров начиная с чемпионата мира среди юниоров и кадетов. Нейтральные команды будут выступать под флагом FIE», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта 2024 года конгресс FIE на внеочередной встрече, которая прошла в онлайн-формате, также принял решение допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

Однако спустя два месяца FIE не допустила к участию в международных соревнованиях олимпийских чемпионок из России Яну Егорян, Софию Позднякову и Софью Великую. В списке тех, кому позволят выступать, нет также Елены Никитиной, Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова и других спортсменов.