Прага, 2 декабря, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Чешский экс-хоккеист Доминик Гашек раскритиковал избрание российского бизнесмена Алишера Усманова главой Международной федерации фехтования (FIE) и связал это с поддержкой российской стороны в украинском конфликте. Он написал об этом в соцсети X.

Alexander Chernykh/Global Look Press

«Глава Всемирной федерации фехтования — гражданин России. Эта спортивная федерация позволяет российским гражданам участвовать в соревнованиях и, таким образом, делает огромную рекламу СВО», — указано в сообщении.

По словам Гашека, ответственность за всё это несёт Международный олимпийский комитет (МОК), который не запрещает Усманову избираться на этот пост.

Усманов возглавлял FIE с 2008 года. Совет Европейского союза 28 февраля 2022 года ввёл против него санкции с формулировкой за «действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины». В санкционные списки его также включили США, Великобритания, Япония. В начале марта 2022 года Усманов добровольно отказался от кресла президента FIE.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября Усманов был избран на эту должность. Он получил 120 голосов. Также на эту должность претендовал президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, получивший только 26 голосов. Сам бизнесмен уточнил, что среди голосовавших за него были и представители стран, которые ранее вводили против него санкции.

Гашек неоднократно выступал против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В июле 2024 года он возмутился тем, что Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из РФ участвовать в Олимпиаде в Париже под нейтральными флагом.

В октябре чешский спортсмен раскритиковал руководство НХЛ за допуск к соревнованиям российских хоккеистов. В ответ экс-тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин призвал Гашека вернуть все заработанные в России деньги, раз тот так не любит страну. Специалист предположил, что так у бывшего вратаря проявляется ревность к успехам звёзд российского хоккея.

Президент России Владимир Путин отмечал, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет, сказал Путин. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.