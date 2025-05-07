Лозанна, Швейцария, 7 мая, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов к участию в чемпионатах мира и Европы. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Sergey Elagin/Global Look Press

В организации уточнили, что речь идет о допуске взрослых спортсменов к международным командным соревнованиям, но в нейтральном статусе (под флагом FIE).

Ранее к командным состязаниям были допущены только российские юниоры, а взрослые спортсмены имели возможность выступать лишь на личных соревнованиях.

Таким образом, российские фехтовальщики уже в июне смогут принять участие в чемпионате Европы в Генуе.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта 2024 года конгресс FIE на внеочередной встрече, которая прошла в онлайн-формате, также принял решение допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

Однако спустя два месяца FIE не допустила к участию в международных соревнованиях олимпийских чемпионок из России Яну Егорян, Софию Позднякову и Софью Великую. В списке тех, кому позволят выступать, не было также Елены Никитиной, Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова и других спортсменов.