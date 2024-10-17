Уфа, 17 октября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 октября в ходе рабочей поездки в Уфу посетил Центр фехтования.

Кадр из видео

Сегодня, 17 октября, состоялось торжественное открытие спорткомплекса. Глава государства осмотрел несколько залов, где идут тренировки фехтовальщиков.

Центр фехтования введён в эксплуатацию 1 октября 2024 года. Его общая площадь превышает 6,2 тыс. квадратных метров. Одновременно в нём могут заниматься 250 человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923441" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин в Уфе посетил Центр фехтования

В здании несколько залов: универсальный, специализированный и тренировочный. В общей сложности насчитывается 28 фехтовальных дорожек. В спорткомплексе также есть тренажёрный зал, конференц-зал, комната отдыха, бассейн, столовая и мастерская по ремонту экипировки и оружия.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 октября прибыл в Уфу с рабочей поездкой. В международном аэропорту его встретил глава Башкирии Радий Хабиров.

В городе сегодня начал работу международный спортнивный формум «Россия — спортивная держава». В рамках форума состоятся пленарное заседание и десятки различных мероприятий на восьми площадках, в которых примут участие порядка 5 тыс. гостей из 100 стран мира.