Материалы с тегом «Фанаты»
Матыцин исключил отмену FAN ID
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что введение карты болельщика направлено на обеспечение безопасности на стадионах и культуры боления, и подчеркнул, что FAN ID не отменят. Об этом он рассказал в ходе интервью журналистам. «Я не считаю, что карта болельщика имеет отношение к попыткам убить...
25 февраля 2024
Во Франции досрочно освободили российского футбольного болельщика
Осуждённый во Франции российский футбольный болельщик Павел Косов получил условно-досрочное освобождение. Об этом 16 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Алена Дюфло. «Нам удалось добиться его освобождения, он выйдет на свободу в понедельник», — сказал Дюфло. По его словам, соглашение...
16 февраля 2024
Жёсткая игра: фанаты едва не сорвали матч бывших и нынешних чемпионов мира
Масштабной потасовкой болельщиков запомнилась игра футбольных сборных Аргентины и Бразилии — один из квалификационных матчей будущего Чемпионата мира-2026. Встреча на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро завершилась со счетом 0:1 в пользу команды легендарного Лионеля Месси, победительницы ЧМ-2022...
22 ноября 2023
Сборная Аргентины победила Бразилию после массовой драки фанатов
Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Бразилии в матче группового этапа отбора на чемпионат мира — 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник аргентинцев Николас Отаменди на 63-й минуте. На...
22 ноября 2023
В Италии фанаты организовали футбольный турнир в поддержку Донбасса
Футбольный турнир в поддержку Донбасса организовали болельщики итальянского клуба «Луккезе» из города Лукка. Об этом 23 июня сообщает URA. RU. Отмечается, что в турнире приняли участие сотни человек, а около стадиона проходил сбор средств для жителей Донбасса. Организаторы отметили, что это не...
23 июня 2023
Baza: фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили драку в московском ресторане
Футбольные болельщики устроили драку после матча между московскими «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре чемпионата России. Об этом 22 мая сообщает Telegram-канал Baza. «Десятки футбольных фанатов устроили драку после матча ЦСКА — «Спартак». Местом битвы выбрали ресторан», — говорится в сообщении...
22 мая 2023