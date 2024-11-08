Амстердам, 8 ноября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Власти Амстердама объявили о запрете на приведение демонстраций 9 и 10 ноября в связи с серией нападений на израильских футбольных болельщиков в столице Нидерландов. Об этом сообщила 8 ноября мэр города Фемке Халсема.

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Кроме того, она объявила о введении дополнительных мер безопасности.

«В эти выходные вводится запрет на демонстрации, а также запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, и пронос предметов, которые способны нарушить общественный порядок», — отметила глава Амстердама в в эфире канала AT5.

Халсема уточнила, что указанные ограничения касаются как нидерландской столицы, так и общины Амстелвен. Мэр назвала ситуацию с нападениями на фанатов «невыносимой и неприятной». Она также добавила, что сочувствует пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что на болельщиков тель-авивского футбольного клуба «Маккаби» в Амстердаме была совершена серия нападений, в результате чего пострадали как минимум 10 граждан Израиля. На них напали после матча израильской команды с нидерландским ФК «Аякс». Полиция арестовала около 30 человек.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху распорядился в срочном порядке направить в Нидерланды два спасательных самолёта на помощь пострадавшим. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о планах развернуть в Нидерландах свою спасательную миссию, однако спустя несколько часов стало известно, что операция проведена не будет. В минобороны Израиля отметили, что указанное решение принято «согласно директиве».