Гельзенкирхен, Германия, 16 июня, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Фанаты сборной Англии 16 июня перед матчем Евро-2024 в немецком городе Гельзенкирхен напали на сербских болельщиков, находившихся в баре. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

TASS/AP Photo/Markus Schreiber

Очевидцы сообщили журналистам, что английские болельщики начали бросать в сербов бутылки и тяжёлые предметы, между фанатами началась потасовка. Британцы вскоре сбежали с места происшествия, когда туда прибыло порядка 200 спецназовцев.

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Известно, что пострадал один из вероятных участников драки. Предположительно, он из Бирмингема. Мужчина отказался назвать своё имя правоохранителям. Очевидцы сообщили, что ему накладывали повязку на голову. Также пострадал полицейский в штатском, ему тоже перевязали голову. Представитель полиции сообщил, что задержаний не было.

Игра между сборными Англии и Сербии состоится в Гельзенкирхене вечером 16 июня. По информации газеты, в город приехали около 30 тыс. английских болельщиков, при этом билеты на игру есть только у 20 тыс. Матч отнесли к категории «высокого риска» из-за плохой репутации фанатов обеих сборных. На прошлой неделе полиция предупредила о вероятных правонарушениях со стороны 500 сербских болельщиков.

Сообщается, что немецкая полиция сотрудничает с британскими коллегами, чтобы выявлять потенциальных хулиганов. Кроме того, в барах, где находятся болельщики, скрытно работают наблюдатели.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня в немецком Гамбурге мужчина перед матчем Евро-2024 с киркой в одной руке и предметом, похожим на «коктейль Молотова», в другой напал на болельщиков и полицию. Он попытался поджечь бутылку, и правоохранители отрыли огонь по нему, выстрелив несколько раз. Нарушитель упал, официальных данных о его состоянии нет.