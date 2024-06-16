Фанаты сборной Англии напали на сербских болельщиков перед матчем Евро-2024
Гельзенкирхен, Германия, 16 июня, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Фанаты сборной Англии 16 июня перед матчем Евро-2024 в немецком городе Гельзенкирхен напали на сербских болельщиков, находившихся в баре. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
Очевидцы сообщили журналистам, что английские болельщики начали бросать в сербов бутылки и тяжёлые предметы, между фанатами началась потасовка. Британцы вскоре сбежали с места происшествия, когда туда прибыло порядка 200 спецназовцев.
Известно, что пострадал один из вероятных участников драки. Предположительно, он из Бирмингема. Мужчина отказался назвать своё имя правоохранителям. Очевидцы сообщили, что ему накладывали повязку на голову. Также пострадал полицейский в штатском, ему тоже перевязали голову. Представитель полиции сообщил, что задержаний не было.
Игра между сборными Англии и Сербии состоится в Гельзенкирхене вечером 16 июня. По информации газеты, в город приехали около 30 тыс. английских болельщиков, при этом билеты на игру есть только у 20 тыс. Матч отнесли к категории «высокого риска» из-за плохой репутации фанатов обеих сборных. На прошлой неделе полиция предупредила о вероятных правонарушениях со стороны 500 сербских болельщиков.
Сообщается, что немецкая полиция сотрудничает с британскими коллегами, чтобы выявлять потенциальных хулиганов. Кроме того, в барах, где находятся болельщики, скрытно работают наблюдатели.
Как сообщало ИА Регнум, 16 июня в немецком Гамбурге мужчина перед матчем Евро-2024 с киркой в одной руке и предметом, похожим на «коктейль Молотова», в другой напал на болельщиков и полицию. Он попытался поджечь бутылку, и правоохранители отрыли огонь по нему, выстрелив несколько раз. Нарушитель упал, официальных данных о его состоянии нет.