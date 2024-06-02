Дмитров , Московская область, 2 июня, 2024, 14:08 — ИА Регнум. В Подмосковье болельщики футбольных клубов «Дмитров» и «Солнечногорск» устроили массовую драку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

Инцидент произошёл перед началом матча в рамках областных межмуниципальных соревнований на дмитровском стадионе «Локомотив». Сначала небольшие группы фанатов начали что-то выяснять на беговой дорожке стадиона, а затем с трибун выбежали другие болельщики.

Дежурившие на стадионе сотрудники Росгвардии пытались усмирить дебоширов, но безрезультатно. В итоге организаторы отменили матч. Некоторым участникам драки потребовалась помощь медиков.

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Как передавало ИА Регнум, 4 мая в ходе массовой драки на матче региональной немецкой футбольной лиги между берлинским клубом «Динамо» и командой «Энерги» из Котбуса пострадали 155 сотрудников полиции. Игру приостановили в первом тайме из-за фанатов «Динамо», начавших поджигать шарфы и флаги «Энерги», а также бросать камнями в тренера гостей. В результате началась драка, которую полиция разгоняла с помощью собак и слезоточивого газа.