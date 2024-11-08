Тель-Авив, Израиль, 8 ноября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Власти Израиля отменили отправку спасательной миссии в Нидерланды, которую анонсировали после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

IMAGO/KYLE MAZZA/Global Look Press

«По решению политического управления страны спасательная миссия ЦАХАЛ не летит в Амстердам», — отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте минобороны еврейского государства.

В ведомстве подчеркнули, что указанное решение было принято «согласно директиве».

Как сообщало ИА Регнум, ранее ЦАХАЛ объявила о планах направить в Нидерланды свою спасательную миссию. Такой шаг был связан с серией нападений на израильских болельщиков в Амстердаме после матча нидерландского футбольного клуба «Аякс» и тель-авивской команды «Маккаби».

В результате случившегося пострадали не менее 10 граждан Израиля. После нападений в Амстердаме были арестованы примерно 30 человек. Поручение об отправке двух спасательных самолётов отдавал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.