Химки, Московская область, 16 марта, 2025, 16:28 — ИА Регнум. В подмосковных Химках перед футбольным матчем произошла массовая драка с участием 30 фанатов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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«Драка произошла перед игрой команд «Динамо-2» и «Калуга». В конфликте принимали участие около 30 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что конфликт произошёл на Соколовской улице в микрорайоне Новогорск у одного из домов.

В оперативных спецслужбах также отметили, что по итогам драки составлено три административных протокола. За медпомощью никто не обращался. Заявлений по данному факту не поступало.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года во время футбольного матча пятого тура группового турнира Лиги наций в пригороде Парижа произошла массовая драка между болельщиками сборных Франции и Израиля.

Во время исполнения гимна Израиля перед матчем на трибунах начали свистеть, затем произошло несколько потасовок между фанатами команд. Уточняется, что в сектор для болельщиков гостей ворвалась группа зрителей и устроила потасовку. В драке приняли участие несколько десятков человек, часть из которых была с флагами Израиля. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам безопасности, которые восстановили порядок.