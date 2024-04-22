Богота, 22 апреля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В Колумбии неизвестный бросил нож с трибуны в футболиста клуба «Атлетико Насьональ» Пабло Сеппелини и попал ему в голову. Об этом сообщило издание Marca.

IMAGO/Carlos Pereyra Футболист Пабло Сеппелини (в центре)

Инцидент произошёл во время матча 18-го тура чемпионата страны против «Индепендьенте Медельин». В добавленное ко второму тайму время Сеппелини пошёл подавать угловой. В этот момент он находился около трибуны фанатов соперника.

Перед исполнением удара неизвестный бросил нож, который пролетел рядом с линейным арбитром и попал футболисту в голову. Сеппелини схватился за голову и упал.

Судья принял решение приостановить игру. После того как пострадавшему оказали помощь, матч был доигран с согласия игроков.

Встреча завершилась со счётом 2:2. После игры Сеппелини заявил, что не видел предмет, который в него попал, позже ему сказали, что это был нож.

Как сообщало ИА Регнум, в январе бывшего футболиста сборной Боливии Серхио Хауреги убили во время любительского товарищеского матча в Мексике. 38-летний спортсмен выступал за команду «Атлетико Сан-Луис Рей». В ходе игры Хауреги отошёл на край поля, чтобы утолить жажду. В это время неизвестный подбежал к нему и шесть раз выстрелил в него, после чего скрылся. Футболист скончался на месте от полученных ранений.