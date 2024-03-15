Материалы с тегом «Бытовая техника»
Генменеджер «Ситилинк» Лозовский: россияне реже покупают западную технику
Даже если крупные производители бытовой техники будут блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, технику всё равно можно будет купить в России, заявил в комментарии ИА Регнум генеральный менеджер сети магазинов цифровой и бытовой техники «Ситилинк» (входит в группу Merlion)...
15 марта 2024
Муртазин: данные о блокировке брендами параллельного импорта — выдумка
Владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в разговоре с ИА Регнум, что распространяемая информация о том, что иностранные бренды бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию — неправда и выдумка. «В договорах запрет реэкспорта указан с марта 2022 года. Мы находимся в...
15 марта 2024