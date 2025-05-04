Москва, 4 мая, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Россияне все чаще покупают отечественные телевизоры, несмотря на рост их стоимости. Об этом 4 мая сообщила газета «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что в I квартале 2025 года продажи этого вида бытовой техники выросли примерно на 20–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость моделей популярных брендов стала выше на 17–32%.

По данным издания, российским производителям телевизоров удалось занять порядка 40% рынка. При этом главным конкурентным преимуществом стала интеграция таких сервисов, как онлайн-кинотеатры, голосовой помощник «Алиса» и некоторые другие, что выделяет их на фоне иностранных моделей техники.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники направила в Федеральную антимонопольную службу России жалобу из-за неконкурентно низких цен на электронику на маркетплейсах.

Уточнялось, что стоимость была ниже на 20–70%. В ассоциации добавили, что онлайн-площадки искусственно снижают цены на электронику до нерыночного уровня, что является незаконной практикой демпинга.