Москва, 21 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Российские власти попросили Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) пересмотреть новые требования для ввоза хладагентов на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как это сказывается на росте стоимости импортируемых кондиционеров и холодильников. Об этом сообщает РБК.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев направил в комиссию письмо о том, что нынешний порядок ввоза озоноразрушающих веществ (хладогенов) и продукции, в которой они содержаться, «более жёсткий, чем требования международного законодательства». По Монреальскому протоколу подобные ограничения не должны касаться оборудования и продукции, заправленной подобными веществами, пишет Ильичев.

Продавцы электроники предупреждают, что из-за новых мер стоимость и сроки поставок соответствующей техники вырастет. Под новые правила могут попасть около 80% ввозимых в Россию кондиционеров и 50% холодильников. В связи с этим Минэкономразвития попросило комиссию «оказать содействие» и провести консультации по решению этого вопроса.

Как ранее передавало ИА Регнум, вице-премьер Денис Мантуров заявил о том, что правительство России продлило механизм параллельного импорта на 2024 год.

Также профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв пояснил, что параллельный импорт в условиях санкционного удара помог поддержать российскую экономику. По его мнению, сейчас самое время сделать упор на развитие собственного производства.