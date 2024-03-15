Москва, 15 марта, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в разговоре с ИА Регнум, что распространяемая информация о том, что иностранные бренды бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию — неправда и выдумка.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В договорах запрет реэкспорта указан с марта 2022 года. Мы находимся в 2024 году. Все товары есть на полках», — указал он.

Таким образом, подчеркнул эксперт, параллельный импорт работает.

Муртазин прогнозирует, что ситуация с параллельным импортом никак не изменится в ближайшем будущем — товары западных брендов будут доступны в России.

Ранее 15 марта «Коммерсант» опубликовал статью о том, что крупные производители бытовой техники ряда брендов, среди которых Tefal, Braun, Electrolux Group и Rowenta, начали блокировать поставки в Россию, в том числе и продажу на маркетплейсах.

Ранее декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв пояснил, что параллельный импорт в условиях санкционного удара помог поддержать российскую экономику, теперь самое время сделать упор на развитие собственного производства. России нужен внутренний рынок, который предъявит спрос на высокотехнологичную продукцию.