Москва, 4 апреля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Умная колонка «Алиса» изменила свой ответ на вопрос о происхождении Маши из мультфильма «Маша и Медведь», сообщили «РИА Новости». Теперь вместо мистической версии о девочке-призраке устройство сообщает, что родители героини уехали в город с остальными детьми, не заметив отсутствия ребёнка.

Кадр из м/с «Маша и Медведь». Реж. Олег Кузовков. 2009. Россия

«Уехали на поезде в город с остальными детьми. То есть можно говорить об аналогии с фильмом «Один дома», — рассказала «Алиса» официальную версию проживания несовершеннолетней в лесной глуши, озвученную продюсерами.

Новая версия умного устройства о героине «Маши и Медведя» заключается в забывчивости её родителей. При этом «Алиса» сообщила, что жизнерадостная героиня не унывает по этому поводу. Маше есть чем заняться: доставать Медведя, терроризировать лесных жителей и влипать в разные истории.

Ранее на вопрос, почему Маша живёт в лесу одна, колонка рассказала мистическую историю о том, что героиня мультика всего лишь призрак убитой девочки, поэтому видеть её могут только животные. При этом Маша мучает Медведя, потому что он и лишил её жизни.

Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анну Митянину озадачил ответ «Алисы» о происхождении главной героини мультфильма. Как отметила омбудсмен, в этом она видит опасность для детей в свободном доступе к информации в интернете.

Как прокомментировали «РИА Новости» в компании «Яндекс» 3 апреля, ответ «Алисы» о героине мультфильма «Маша и Медведь» является единичным случаем. Там заявили, что теперь умная колонка так не отвечает. Чтобы оградить ребёнка от нежелательного контента, в компании рекомендовали активировать детский режим при общении с «Алисой».