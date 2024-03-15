Москва, 15 марта, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Даже если крупные производители бытовой техники будут блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, технику всё равно можно будет купить в России, заявил в комментарии ИА Регнум генеральный менеджер сети магазинов цифровой и бытовой техники «Ситилинк» (входит в группу Merlion) Александр Лозовский.

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Товары могут завозить разными путями, пояснил он.

«Если будет спрос, то продолжат возить», — сказал Лозовский, сравнив ситуацию с экспортом автомобилей.

При этом могут вырасти цены на товары, отметил он. В то же время, спрос на европейские бренды и так невысок — их обходят китайские и российские конкуренты, сообщил Лозовский.

«Во-первых, спрос перераспределяется на товары более низкого ценового сегмента. Во-вторых, многие товары аналогичных категорий у других брендов не уступают по качеству перечисленным западным брендам», — отметил генменеджер «Ситилинк».

Ранее появились сообщения, что крупные производители бытовой техники ряда брендов начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе и продажу на маркетплейсах.

«Electrolux Group ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ», — цитирует «Ъ» главного исполнительного директора группы «М. Видео-Эльдорадо» Сергея Ли.

К блокированию также присоединились производители техники Tefal, Braun и Rowenta.