Москва, 3 декабря, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала пропускать кондиционеры, а также промышленные и бытовые холодильники, эксперты отмечают возможность возникновения дефицита электроники. Об ограничениях сообщает 3 декабря издание «Коммерсант».

Сообщается, что введённые таможенной службой ограничения на пропуск бытовой техники, заправленной специальной охлаждающей смесью, приведут к простою на границе до 400 контейнеров стоимостью порядка 2 млрд рублей. Такая ситуация может спровоцировать дефицит электроники, считают эксперты.

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