Москва, 26 августа, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Wi-Fi-маршрутизатор (роутер) с «предустановленным» VPN, вероятно, вскоре после покупки может перестать работать. Об этом сообщил начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Прекращение работы VPN в таком роутере не просто вероятно, а фактически гарантировано. Если в роутере используется общедоступный платный или бесплатный сервис, то его быстро заблокируют. Если продавец поднял частный VPN и использует в роутерах, то он может его отключить в любой момент», — приводит слова Коробченко «Газета.Ru».

Вместе с этим Wi-Fi-роутер с «предустановленным» VPN может представлять угрозу информационной безопасности, собирая личные данные пользователя, включая пароли от сервисов, номера кредитных карт и так далее, отметил Коробченко.

Так, производитель подобных роутеров может умышленно установить в устройство вредоносное программное обеспечение или программу-шпион.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно о росте спроса на роутеры с заранее установленной технологией VPN. Отмечалось, что спрос на подобные устройства в первой половине августа существенно вырос по сравнению с концом июля — количество проданных роутеров с предустановленным VPN выросло на 40%. При этом стоимость маршрутизаторов со встроенной поддержкой технологии VPN в среднем более чем в два раза превышает стоимость обычных роутеров и составляет около 6 тыс. рублей.

При этом указывалось, что технология действительно может оказаться полезна в ряде случаев, в том числе для устройств, производители которых перестали поддерживать программное обеспечение на территории России, но при этом несёт некоторые риски. Специалисты подчёркивают, что использование VPN может позволить злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователей через незащищённое виртуальное сетевое соединение.

С начала августа российские пользователи нескольких VPN-сервисов столкнулись с проблемами в их работе. Произошло это на фоне возросшего числа жалоб на проблемы в работе видеохостинга YouTube. В частности, сообщалось, что сервис перестал воспроизводить видео высокого качестве почти во всех браузерах в России.