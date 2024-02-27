Материалы с тегом «Балтийский флот»
Власти Калининграда заявили, что Балтика никогда не станет морем НАТО
Балтийское море вопреки заявлениям политиков из стран — членов НАТО никогда не станет внутренним морем этого военного блока, заявил 27 февраля пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. Так он прокомментировал высказывания посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичуса. На Балтике...
27 февраля 2024
ВМФ России в 2024 году усилят подлодками «Архангельск» и «Кронштадт»
Военно-Морской Флот России в 2024 году пополнят малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт». Об этом 3 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что в текущем году Военно-Морской Флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава. «Одними из первых его...
3 января 2024
Корабль — носитель ракет «Калибр» выполнил стрельбы в Балтийском море
В ходе государственных испытаний в акватории Балтийского моря малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» успешно провёл стрельбы по морской цели. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Балтийского флота. «Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» 21 631 «Буян-М» — носитель крылатых...
11 декабря 2023
Балтфлот провёл учения с пусками ракет «Искандер» в Калининградской области
ВМФ России провёл учения в Калининградской области, в ходе которых отработали пуски ракет комплекса «Искандер-М», сообщили 2 декабря в пресс-службе Балтийского флота. «Ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные...
2 декабря 2023
Носитель «Калибров» вышел на финальный этап госиспытаний
Носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» малый ракетный корабль (МРК) «Буря», построенный для Балтийского флота, вышел на финальный этап госиспытаний. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Балтфлота. «В рамках завершающего этапа государственных испытаний экипажу предстоит выполнить зенитные...
27 ноября 2023
МРК «Наро-Фоминск» начал проходить испытания в Балтийском море
Малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» начал проходить испытания на морских полигонах Балтийского флота. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту. «Новейший малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» проекта 21 631 «Буян-М» — носитель крылатых...
25 ноября 2023
Шойгу сообщил, что переподчинение флотов главкому ВМФ почти завершено
Работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом (ВМФ) России почти завершена. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 21 ноября на заседании коллегии военного ведомства. «Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии...
21 ноября 2023
В России отреагировали на угрозы Латвии закрыть Балтийское море
Балтийское море — не вотчина НАТО, и тем более у Латвии нет никаких полномочий принимать решения по его использованию Россией. Но в заявлении латвийского лидера просматриваются не только политические, но и экономические мотивы. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник...
новость часа
20 октября 2023
Члены ОП отметили значение флота в истории России и роль в спецоперации
В Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 30 июля состоялся Главный военно-морской парад. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии и защите семьи, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко в беседе с ИА Регнум назвал ВМФ гордостью...
30 июля 2023
Балтийский флот приступил к учениям с участием более 40 боевых кораблей
Балтийский флот приступил к оперативным учениям, в которых задействованы более 3,5 тысячи военнослужащих. Об этом 5 июня сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что учения ведутся в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Балтийского флота на 2023 год под...
5 июня 2023