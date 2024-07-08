Калининград, 8 июля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Вице-адмирал Сергей Липилин назначен командующим Балтийским флотом, сообщили 8 июля в пресс-службе Балтфота.

Михаил Голенков/РИА Новости Сергей Липилин

«Сегодня главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Александр Моисеев представил командному составу Балтийского флота нового командующего флотом вице-адмирала Сергея Липилина, ранее занимавшего должность начальника штаба флота», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что вице-адмирал Владимир Воробьёв, ранее командовавший Балтфлотом, назначен заместителем главнокомандующего ВМФ.

Моисеев вручил Липилинуштандарт командующего Балтийским флотом, напутствуя командующего на успешное исполнение обязанностей в новой должности. Липилин поблагодарил верховного главнокомандующего, министра обороны и главкома ВМФ за оказанное высокое доверие.

«Традиции будут сохранены и приумножены. Заверяю вас: приложу все усилия для повышения боевой готовности флота. Поставленные перед флотом задачи будут успешно решены», — заявил Липилин.

Церемония прошла в штабе Балтфлота в Калининграде.

Как сообщало ИА Регнум, источник в военно-морских кругах ранее проинформировал о назначении Липилина командующим Балтфлотом. С 2021 года он занимал должность первого заместителя командующего Балтфлотом начиная с 2021 года.

Назначенный замглавнокомандующего ВМФ РФ Воробьёв с конца апреля 2023 года ранее занимал должность командующего Балтфлотом.