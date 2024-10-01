Москва, 1 октября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Полная блокада Финского залива для российского судоходства, которую планируют ввести Финляндия и Эстония, будет расценена российской стороной как нарушение международного морского права. Об этом 1 октября «РИА Новости» заявили в Министерстве иностранных дел России.

Виталий Невар/ТАСС

«Его (международного права. ― Прим. ред.) нормы не содержат положений, позволяющих, даже исходя из какой-либо «угрозы», вводить меры по ограничению судоходства, тем более односторонние меры дискриминационного характера, направленные на конкретное государство», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД заявили, что России не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду Финляндия и Эстония, говоря о планах закрытия Финского залива для российских судов. Если речь идёт о намерениях этих стран установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом, указали в ведомстве.

«Вместе с тем подобные действия, в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не дают возможности препятствовать судоходству и контролировать его. <…> Исходим из того, что в данном вопросе они будут строго придерживаться норм международного права», — добавили в МИД России.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября командующий эстонскими Силами обороны Андрус Мерило заявил, что Эстонии и Финляндии необходимо разработать планы по полному запрету движения российского флота в Балтийском море. Он отметил, что контроль большей части Финского залива странами — членами НАТО является для России проблемой. Его закрытие может произойти при возникновении опасности. Какой именно, Мерило не уточнил.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Эстония не сможет наложить ограничения на передвижение российского флота в Балтийском море. По его словам, это абсолютно невозможно. Парламентарий назвал подобные идеи чушью и глупостью. Он добавил, что никоим образом и никакими мерами, указами и законами у Таллина не получится это реализовать.

Также 18 сентября стало известно об открытии Эстонией новой военной базы у границы с Россией. Она получила название Reedo. Объект, который может вместить до 1 тыс. военнослужащих, планируют сделать точкой сбора для подготовки к исполнению оборонительных планов Североатлантического альянса.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в апреле заявлял, что Европа не сможет диктовать Москве свою волю и выстроить архитектуру безопасности без РФ и тем более против неё.