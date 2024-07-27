Гавана, 27 июля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В порт Гаваны 27 июля зашёл учебный корабль Балтийского флота «Смольный».

Александр Казаков/РИА Новости

Прозвучали приветственные залпы. Корабль ответно поприветствовали из крепости порта. За «Смольным» следуют патрульное судно «Неустрашимый» и танкер «Ельня».

Как сообщало ИА Регнум, отряд кораблей Северного флота 12 июня прибыл на Кубу с неофициальным визитом в рамках международного сотрудничества. В порт Гаваны зашли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Российские корабли заинтересовали жителей Гаваны. Порт посетило много кубинцев, они смогли осмотреть корабли, сделать фотографии. На борту «Адмирала Горшкова» и «Казани» побывал президент Кубы Мигель Диас-Канель. 17 июня фрегат и атомная подводная лодка покинули Гавану.

Как отметили в Кремле, визит кораблей ВМФ на Кубу — распространённая практика, особенно для такой крупной морской державы, как Россия.

Министерство революционных Вооружённых сил Кубы два дня назад сообщило, что 27 июля в порт Гаваны зайдут корабли Балтийского флота «Смольный», «Неустрашимый» и «Ельня». Рабочий визит продлится до 30 июля. Кубинцы смогут подняться на борт «Смольного» 28 и 29 июля.