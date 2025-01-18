Москва, 18 января, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Военная миссия кораблей НАТО в Балтийском море нацелена на создание препятствий торговому флоту России, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум.

Marcus Brandt/dpa/picture-alliance

18 января телерадиокомпания ERR сообщила, что корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии «Балтийский часовой». Целью миссии заявлено «повышение осведомлённости» НАТО о ситуации на Балтике, уточнили в издании. Авторы отметили, что участие в миссии принимают представители военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.

«Это чистейшая русофобия. Они хотят попытаться создать помехи для нашего торгового флота. НАТО хочет изолировать российский флот на Балтике. Или вообще изолировать Калининградскую область, чтобы не допустить туда захода нашего торгового флота, подвоза товаров», — сообщил Матвийчук.

По словам военного эксперта, Запад не в первый раз предпринимает попытки превратить Балтийское море во внутренне море НАТО. Сейчас точно такая же ситуация, уточнил специалист.

«Прикрываясь целью о повышении осведомлённости, Запад хочет собирать информацию о движении российского танкерного флота под российскими и иностранными флагами. А также попытаться провести специальные разведывательные действия по установлению данных о нашем военно-морском флоте на Балтике», — заявил собеседник агентства.

Подобные действия западных стран не останутся без ответа со стороны России, уверен военный эксперт. Он рассказал, что после того, как погранслужба и полиция Финляндии задержали в Финском заливе гружённый нефтью танкер Eagle S, торговые суда могут начать ходить в сопровождении военных.

«Я знаю о том, что есть у нас идея на случай ужесточения вот этого контрольного режима. Наш торговый флот просто будет ходить в сопровождении кораблей Военно-морского флота России. Действия НАТО — это не что иное, как организация дополнительной напряженности на Балтике. Такая ситуация может привести к непредсказуемым последствиям», — сообщил эксперт.

Матвийчук поделился мнением, что если какой-нибудь корабль из группировки НАТО на Балтике будет что-либо приказывать иностранным судам в нейтральных водах, то это будет пиратство. На этот случай и нужны корабли военно-морского флота России, уточнил специалист.

Как передавало ИА Регнум, 13 января стало известно о повреждении подводного кабеля в Балтийском море, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Шведские власти связали ЧП с действиями китайского судна, находившегося на якоре в этом районе. Была выдвинута версия, что капитана корабля завербовали российские спецслужбы.

Ранее на Балтике произошло ещё три подобных инцидента. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов. Два корабля НАТО вошли в Финский залив 15 января. Предполагалось, что всего будет направлено 10 судов.

Страны НАТО воспользовалось происшествием с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в указанном стратегическом регионе и в целях борьбы с экспортом российской нефти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом. Он подчеркнул, что подобные заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в этой акватории.