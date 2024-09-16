Балтийск, Калининградская область, 16 сентября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Российские вертолёты и корабль и морской авиации Балтийского флота уничтожили подводную лодку условного противника в ходе стратегических командно-штабных учений «Океан-2024», сообщили в Минобороны.

Виталий Аньков/РИА Новости

Задачу выполнил экипаж малого противолодочного корабля «Алексин» и противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ морской авиации в акватории Балтийского моря.

«Моряки во взаимодействии с экипажами противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ отработали совместные противолодочные действия — провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с применением противолодочного вооружения», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в учениях «Океан-2024» принимают участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС РФ, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники и более 90 тыс. человек личного состава.