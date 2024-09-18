Хельсинки, 18 сентября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Эстонии и Финляндии необходимо разработать планы по полному запрету движения российского флота в Балтийском море. Об этом 18 сентября заявил в интервью газете Helsingin Sanomat командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило.

Известия/Павел Волков

«Морская оборона — это то, в чём Финляндия и Эстония будут и дальше наращивать своё сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как <…> полностью запретить деятельность противника в Балтийском море», — сказал Мерило.

Он отметил, что для России является проблемой контроль большей части Финского залива странами — членами НАТО. Его закрытие может произойти при возникновении опасности. Какой именно, Мерило не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября стало известно об открытии Эстонией новой военной базы у границы с Россией. Она получила название Reedo. Объект, который может вместить до 1 тыс. военнослужащих, планируют сделать точкой сбора для подготовки к исполнению оборонительных планов Североатлантического альянса.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в апреле заявлял, что Европа не сможет диктовать Москве свою волю и выстроить архитектуру безопасности без РФ и тем более против неё.

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября отметил, что Североатлантический альянс нагнетает обстановку на российских границах.