Москва, 18 сентября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Эстония не сможет наложить ограничения на передвижение российского флота в Балтийском море. Эту возможность исключил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Алексей Дитякин/ТАСС

«Это абсолютно невозможно, это чушь и глупость — запретить движение Балтийского флота», ― подчеркнул в беседе с Lenta.ru парламентарий.

Депутат считает, что об этом даже глупо говорить. По его словам, никоим образом и никакими мерами и указами, законами у Таллина не получится это реализовать.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что Эстонии и Финляндии необходимо разработать планы по полному запрету движения российского флота в Балтийском море. Он отметил, что контроль большей части Финского залива странами — членами НАТО является для России проблемой. Его закрытие может произойти при возникновении опасности. Какой именно, Мерило не уточнил.

В тот же день стало известно об открытии Эстонией новой военной базы у границы с Россией. Она получила название Reedo. Объект, который может вместить до 1 тыс. военнослужащих, планируют сделать точкой сбора для подготовки к исполнению оборонительных планов Североатлантического альянса.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в апреле заявлял, что Европа не сможет диктовать Москве свою волю и выстроить архитектуру безопасности без РФ и тем более против неё.