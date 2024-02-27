Материалы с тегом «Артем Дзюба»
Дзюба рассказал о милом разговоре с Владимиром Путиным
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба признался, что не думал, какой вопрос задал бы президенту РФ Владимиру Путину при встрече. При этом спортсмен заверил, что специально готовить вопросы не стал бы. «Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило...
27 февраля 2024
Дзюба возмутился из-за того, что ФИФА признала Месси лучшим игроком года
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба назвал беспределом признание аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Дзюба отметил, что это за гранью его понимания. «Уже дали за прошлый чемпионат мира, хорошо. А...
17 января 2024