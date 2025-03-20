Москва, 20 марта, 2025, 04:54 — ИА Регнум. Российская сборная одержала победу над командой Гренады в товарищеском матче со счетом 5:0. Матч проходил на стадионе имени Льва Яшина в Москве.

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На 43-й минуте нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба отличился забитым голом, который стал 31-м за национальную команду. Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Футболист обошел по количеству голов за сборную Александра Кержакова, который забил 30 голов.

Всего за игрой наблюдали более 15 тыс. зрителей. Помимо Дзюбы, во время матча отметились футболисты Данил Пруцев, Арсен Адамов, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Победой над Гренадой сборная РФ одержала седьмую «сухую» победу подряд. Общая разница мячей на данный момент — 39:00.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России 25 марта сыграет с национальной командой Замбии, матч также пройдет на стадионе «Динамо». В рейтинге ФИФА замбийская команда находится значительно выше гренадской сборной — на 87-м месте.

Позднее, 13 марта, РФС объявил, что Дзюбу вызвали в сборную на предстоящие матчи с командами Замбии и Гренады впервые с 2021 года. Сам футболист признался, что приятно шокирован приглашением в сборную России.