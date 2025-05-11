Самара, 11 мая, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Тольяттинский «Акрон» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:2 в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

ФК «Акрон»

Встреча проходила в Самаре. Счет в ней открыл марокканский полузащитник гостей Амин Талал на 8-й минуте. «Акрон» ответил на один забитый гол двумя: их авторами стали нападающие Дмитрий Пестряков (17) и Ифет Джаковац (45 + 4). В середине второго тайма «Ахмат» снова сравнял счет после гола форварда Георгия Мелкадзе (72). Точку в матче поставил мяч полузащитника тольяттинского клуба Владимира Хубулова, забитый на 85-й минуте с передачи Артема Дзюбы.

По итогам 28-го тура «Акрон» занимает девятое место в таблице РПЛ, набрав 35 очков. В следующем туре тольяттинский клуб сыграет с московским «Динамо».

«Ахмат» в свою очередь располагается на 13-й строчке и борется за свое место в высшем дивизионе. Очень важной станет предстоящая встреча с махачкалинским «Динамо» 18 мая.

Как передавало ИА Регнум, в матче 27-го тура РПЛ против ЦСКА «Ахмат» сумел заработать одно очко, встреча завершилась со счетом 1:1. На девятой минуте «армейцы» открыли счет благодаря голу нападающего Секу Койта. Хозяева восстановили равновесие на 33-й минуте, отличился полузащитник Максим Самородов.

А «Акрон» на своем поле одержал победу над махачкалинским «Динамо» с минимальным счетом. Единственный мяч забил Дзюба на 74-й минуте и обновил свой бомбардирский рекорд до 240 голов.