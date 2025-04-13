Самара, 13 апреля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба забил 237-й гол в карьере. Одиннадцатиметровый удар футболист реализовал в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» (1:0).

Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва» Артём Дзюба

Встреча состоялась в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-чёрных». Мяч в ворота соперников с пенальти Дзюба забил на 72-й минуте встречи, обновив свой же рекорд по мячам среди российских игроков.

В последний раз футболист забивал с пенальти в Российской премьер-лиге в 2021 году, когда он выступал в составе «Зенита».

Всего в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова по забитым голам. Футболист забил гол на девятой минуте матча 20-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов». Этот мяч стал для него 234-м в карьере.

По этому показателю он обогнал завершившего карьеру в 2017 году Кержакова, на счету которого 233 гола.

19 марта сборная России одержала победу над командой Гренады в товарищеском матче со счетом 5:0. Дзюба забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Заброшенный мяч стал 31-м за сборную. По этому показателю он обогнал Кержакова, у которого 30 мячей.

Действующее трудовое соглашение Дзюбы с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.