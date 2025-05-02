Самара, 2 мая, 2025, 20:11 — ИА Регнум. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» на своем поле одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Единственный гол в матче забил нападающий «Акрона» Артём Дзюба на 74-й минуте. Таким образом, он обновил свой рекорд по голам среди российских футболистов, на его счету теперь 240 голов в карьере.

На сегодняшний день «Акрон» идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 32 очка после 27 матчей. «Динамо» с 27 очками занимает 11-ю позицию.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля московский клуб «Спартак» обыграл в гостях над «Акрон» в матче 25-го тура. Встреча завершилась со счётом 3:2. У тольяттинской команды забили Дзюба с пенальти и форвард Дмитрий Пестряков. Но затем «красно-белые» смогли вырвать победу благодаря голам Тео Бонгонда, Эсекьеля Барко и автогола Алексы Джурасовича.