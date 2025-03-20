Москва, 20 марта, 2025, 21:03 — ИА Регнум. Нападающий Артём Дзюба покинул расположение сборной России и не сыграет в товарищеском матче с командой Замбии. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба национальной команды.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Отмечается, что помимо Дзюбы сборную России покидают полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков.

«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав», — заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

Он добавил, что Дзюба, Фомин и Солдатенков теперь могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и Кубка России.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта сборная России одержала победу над командой Гренады в товарищеском матче со счетом 5:0.

Дзюба забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На его счету теперь 31-й гол за сборную. По этому показателю он обогнал Александра Кержакова, у которого 30 мячей.

С учетом последней игры общий счёт в семи последних встречах сборной России стал 39:0 в ее пользу. До этого российские футболисты обыграли сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Со сборной Замбии российские футболисты сыграют 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.