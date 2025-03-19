Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
Москва, 19 марта, 2025, 21:04 — ИА Регнум. Нападающий Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу. 19 марта он забил свой 31-й гол за национальную команду и обогнал Александра Кержакова.
Дзюба отличился в товарищеском матче со сборной Гренады, забив мяч на 43-й минуте.
Предыдущий рекорд принадлежал Кержакову, в активе которого 30 голов в составе сборной России.
Команды играют в Москве на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. После первого тайма счет 3:0 в пользу российской сборной.
Как передавало ИА Регнум, 36-летнего Дзюбу вызвали в сборную впервые с 2021 года. По словам главного тренера команды Валерия Карпина, несмотря на возраст, Дзюба заслужил место в сборной своей карьерой и игрой в последних матчах.
9 марта Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова по забитым мячам. Гол в матче против «Крыльев Советов» стал для него 234-м в карьере.