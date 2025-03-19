Москва, 19 марта, 2025, 21:04 — ИА Регнум. Нападающий Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу. 19 марта он забил свой 31-й гол за национальную команду и обогнал Александра Кержакова.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров Футболисты сборной России Артем Дзюба и Алексей Батраков после третьего гола сборной России.

Дзюба отличился в товарищеском матче со сборной Гренады, забив мяч на 43-й минуте.

Предыдущий рекорд принадлежал Кержакову, в активе которого 30 голов в составе сборной России.

Команды играют в Москве на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. После первого тайма счет 3:0 в пользу российской сборной.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954382" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России

Как передавало ИА Регнум, 36-летнего Дзюбу вызвали в сборную впервые с 2021 года. По словам главного тренера команды Валерия Карпина, несмотря на возраст, Дзюба заслужил место в сборной своей карьерой и игрой в последних матчах.

9 марта Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Кержакова по забитым мячам. Гол в матче против «Крыльев Советов» стал для него 234-м в карьере.