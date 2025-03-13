Москва, 13 марта, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба признался, что приятно шокирован приглашением в сборную России по футболу. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

По словам спортсмена, ему сложно поверить в происходящее. Утром, отметил Дзюба, ему позвонил главный тренер сборной Валерий Карпин и пригласил на тренировочный сбор перед мартовскими товарищескими играми.

«И вот с тех пор сижу, всего трясёт, как пацана малолетнего. Шок — одно слово. Но очень приятный шок», — поделился Дзюба.

Как сообщало ИА Регнум, 36-летнего Дзюбу вызвали в сборную впервые с 2021 года. Он включён в окончательный состав. Российские футболисты 19 марта сыграют против Гренады, а 25 марта — против Замбии. Матчи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

По словам Карпина, несмотря на возраст, Дзюба заслужил место в сборной своей карьерой и игрой в последних матчах. Он предположил, что в матче против Гренады у команды будет много голевых моментов, при этом Дзюбе совсем не обязательно удастся отличиться.

На счету Дзюбы — лучшего бомбардира в истории российского футбола — 235 забитых мячей. Из них 30 он забил в составе национальной сборной, как и Александр Кержаков.