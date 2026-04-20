Нефтеюганск, Югра, 20 апреля, 2026, 13:53 — ИА Регнум. Волонтеры «РН-Юганскнефтегаза», ключевого добывающего актива «Роснефти», организовали серию экскурсий для учащихся школ Нефтеюганска в музей истории Великой Отечественной войны. В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» экскурсии в единственном в Югре иммерсивном музее посетили 200 школьников.

Благодаря специальному оборудованию, учащиеся погрузились в исторические события 1941–1945 годов, прикоснулись к воссозданным предметам полевого быта солдат Красной армии, обмундирования и стрелкового вооружения. Отдельный раздел экспозиции составляют оригиналы фронтовых газет и географические карты, наглядно иллюстрирующие изменение линии фронта от первых оборонительных боев до наступательных операций. Из экспонируемых периодических изданий школьники смогли узнать о героических событиях непосредственно из новостных сводок того времени.

«Роснефть» организует и поддерживает проекты и инициативы, направленные на сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, сохранение культурных, духовных и национальных ценностей.

Справка. Корпоративная программы «Платформа добрых дел» объединяет свыше 108 тысяч работников компании. Силами волонтёров «Роснефти» за 2025 год было реализовано около 1 700 социальных проектов и мероприятий. Корпоративное волонтерство имеет большое значение для решения общественно значимых задач в регионах присутствия «Роснефти» и охватывает различные направления: гуманитарное, социальное, спортивное и экологическое.

В год 80-летия Великой Победы волонтеры «Роснефти» по всей стране проводили мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и патриотическое воспитание. Победная эстафета продолжена в этом году.